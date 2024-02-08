Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посоветовал детям 8 и 9 февраля не ходить в школу.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посоветовал детям 8 и 9 февраля не ходить в школу. Всему виной мощный североатлантический циклон «Ольга». Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Сильный снегопад может длиться сутки, что осложнит ситуацию на дорогах. Если есть возможность, то ребятам в непогоду лучше находиться дома.«Обращаю внимание, что независимо от принятого решения родителей, все образовательные организации должны работать и принимать детей в случае необходимости», - подчеркнул Александр Авдеев.