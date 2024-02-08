Об этом было заявлено на заседании Александра Авдеева с прокурорами и дольщиками проблемного объекта.

К началу 2025 года власти за счёт бюджетных денег достроят один из домов ЖК «Дуброва Парк-2». Об этом было заявлено на заседании Александра Авдеева с прокурорами и дольщиками проблемного объекта.Так, средства на строительство были заложены ещё летом прошлого года из резервного фонда. Ввиду того, что по корпусам №1, №4 и №5 жилого комплекса идут суды с Игорем Друговым, решено утвердить «дорожную карту» только по одному дому. Сейчас по нему оценивается фронт работ, после чего начнётся достройка.Ранее АиФ Владимир о результатах совещания по поводу обманутых участниках долевого строительства.