Контракт на установку был размещён на портале Госзакупок.

Ко Дню Победы в Лакинске поставят танк Т-55 у Вечного огня. Контракт на установку был размещён на портале Госзакупок.Стоимость сметы составила 756 тысяч рублей. Танк будет доставлен из войсковой части Приморского края. Тому, кто возьмётся за дело, придётся исключить возможность использовать технику по прямому назначению, но оставить внешний вид в должном состоянии.Т-55 будет стоять в сквере Победы, его можно будет заметить с трассы М-7. Инициатором стал Александр Разов, глава администрации Собинского района, а в Министерство обороны обратился с этой просьбой Александр Авдеев.