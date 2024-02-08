Котенка с необычной внешностью нашли у кинотеатра «Киномакс» во Владимире в конце августа. Неизвестные посадили его в коробку, приложили пеленку, пакетики с влажным кормом, игрушки,

Котенка с необычной внешностью нашли у кинотеатра «Киномакс» во Владимире в конце августа. Неизвестные посадили его в коробку, приложили пеленку, пакетики с влажным кормом, игрушки, бутылочку с молоком, и оставили на улице. Котика, к счастью, быстро подобрали и назвали Гожей. У ветеринара выяснилось, что у найденыша есть нечто похожее на синдром Дауна: большая голова, широко