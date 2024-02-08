Маленькие владимирцы: сколько малышей родились в регионе с начала 2024 года? 666 малышей...

"Маленькие владимирцы": сколько малышей родились в регионе с начала 2024 года?666 малышей появились на свет во Владимирской области с начала 2024 года. Из них 336 мальчиков и 330 девочек.Чаще всего январских мальчиков этого года называли Иванами и Максимами, а девочек - Софиями и Евами.А первого зарегистрированного в год семьи малыша наименовали Пётром. Он стал четвертым ребенком в семье.При подаче заявления родители мальчика воспользовались сервисом Госуслуг "Рождение ребенка". Он разработан для того, чтобы мама не тратила время на посещение ЗАГСа, а получила свидетельство о рождении малыша в электронном виде в свой личный кабинет.В этом году такой услугой воспользовались 56 процентов молодых родителей.