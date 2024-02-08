Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев рассказал о влиянии программы...

Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев рассказал о влиянии программы "Агростартап" на регионУспешный старт для тех, кто выбрал работу "на земле".Проект грантовой поддержки в области сельского хозяйства "Агростартап"- в действии. Приём заявок продолжается.На какие суммы могут рассчитывать фермеры Владимирской области? И какие интересные проекты уже развиваются благодаря "Агростартапу"? Об этом "Вестям" рассказал глава регионального Министерства сельского хозяйства Олег Пугаев.