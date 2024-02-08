Музейный центр Палаты во Владимире проводит тематическую программу ко Дню науки 8 февраля в...

Музейный центр "Палаты" во Владимире проводит тематическую программу ко Дню науки8 февраля в России празднуют День науки.В связи с этим музейный центр "Палаты" Владимиро-Суздальского Музея-заповедника проводит тематическую программу.Посетители узнают об участии Михаила Лазарева в открытии Антарктиды, исследовании фотоэффекта Александром Столетовым, создании телевизионных технологий Владимиром Зворыкиным.Начало 8 февраля в 13:00.