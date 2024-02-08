Музейный центр Палаты во Владимире проводит тематическую программу ко Дню науки
8 февраля в...
Музейный центр "Палаты" во Владимире проводит тематическую программу ко Дню науки
8 февраля в России празднуют День науки.
В связи с этим музейный центр "Палаты" Владимиро-Суздальского Музея-заповедника проводит тематическую программу.
Посетители узнают об участии Михаила Лазарева в открытии Антарктиды, исследовании фотоэффекта Александром Столетовым, создании телевизионных технологий Владимиром Зворыкиным.
Начало 8 февраля в 13:00.