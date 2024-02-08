Достраивать ЖК Дуброва Парк-1 начнут не раньше, чем в 2025 году. Почему так долго и на каком этапе сейчас «дело обманутых дольщиков», губернатор рассказал на встрече с собственниками квартир.

Достраивать ЖК Дуброва Парк-1 начнут не раньше, чем в 2025 году. Почему так долго и на каком этапе сейчас «дело обманутых дольщиков», губернатор рассказал на встрече с собственниками квартир. Александр Авдеев вместе с областным прокурорам отвечали на все вопросы участников долевого строительства в здании прокуратуры 7 февраля. Эту встречу дольщики ЖК Дуброва Парк-1 ждали очень