Текущей зимой глава Владимира Дмитрий Наумов решил направить дополнительные деньги на уборку городских улиц.

Текущей зимой глава Владимира Дмитрий Наумов решил направить дополнительные деньги на уборку городских улиц. Об этом 8 февраля рассказала мэрии.К незапланированным расходам привело рекордное количество выпавшего снега. К примеру, сегодня владимирские коммунальщики продолжают устранять последствия североатлантического циклона «Ольга». А минувшей ночью на уборке городских улиц было задействовано свыше 40 единиц спецтехники.