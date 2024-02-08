Народные приметы на 9 февраля: как в Златоустов день привлечь богатство?
В пятницу, 9 февраля 2024...
Народные приметы на 9 февраля: как в Златоустов день привлечь богатство?
В пятницу, 9 февраля 2024 года, православная церковь чтит Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских святителей. Он известен своими проповедями и публичными выступлениями. Аскетичный «оратор» обличал злоупотребления властью церковными и политическими лидерами.
Иоанн Златоуст родился в Антиохии. Он принял иночество, отказавшись от архиерийского сана, после чего четыре года провел в пустыне, где написал свои самые знаменитые труды. Однако, был вынужден вернуться на родину из-за слабого здоровья, где стал руководить церковью, и эту эпоху называют «расцветом духовенства».
Несмотря на гонения, сломить святого было невозможно - настолько был селен его дух.
В народном календаре - Злотоустов день, Златоустьев огонь - давал возможность попросить о помощи в поиске себя и своего места в жизни.
Что можно и нельзя делать в Григорьев день?
- Полезно в этот день сделать «генеральную уборку».
- Ни в коем случае не обижайте кошек и собак в Злотоустов день, даже не ругайте словесно.
- Приготовьте в этот день пироги-расстегаи с грибами, мясом или рыбой. Их должен съесть каждый член семьи и тогда, согласно поверьям, будущий год принесет большой достаток и богатства.
- Рекомендуется в этот день посетить могилы родных и близких, приготовив им рисовую кашу, пироги или компот.
Приметы погоды на 9 февраля:
- Облака против ветра плывут - сильный снег пойдет.
- Луна покраснела - к сильному ветру.
- Ясный день, и солнце сильно греет - весна будет ранней и теплой.
- Если в ночь на Иоанна Златоуста звезд не видно, то ожидается сильный снегопад.
Фото: freepik.com