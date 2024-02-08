Народные приметы на 9 февраля: как в Златоустов день привлечь богатство? В пятницу, 9 февраля 2024...

Народные приметы на 9 февраля: как в Златоустов день привлечь богатство?В пятницу, 9 февраля 2024 года, православная церковь чтит Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских святителей. Он известен своими проповедями и публичными выступлениями. Аскетичный «оратор» обличал злоупотребления властью церковными и политическими лидерами.Иоанн Златоуст родился в Антиохии. Он принял иночество, отказавшись от архиерийского сана, после чего четыре года провел в пустыне, где написал свои самые знаменитые труды. Однако, был вынужден вернуться на родину из-за слабого здоровья, где стал руководить церковью, и эту эпоху называют «расцветом духовенства».Несмотря на гонения, сломить святого было невозможно - настолько был селен его дух.В народном календаре - Злотоустов день, Златоустьев огонь - давал возможность попросить о помощи в поиске себя и своего места в жизни.Что можно и нельзя делать в Григорьев день?- Полезно в этот день сделать «генеральную уборку».- Ни в коем случае не обижайте кошек и собак в Злотоустов день, даже не ругайте словесно.- Приготовьте в этот день пироги-расстегаи с грибами, мясом или рыбой. Их должен съесть каждый член семьи и тогда, согласно поверьям, будущий год принесет большой достаток и богатства.- Рекомендуется в этот день посетить могилы родных и близких, приготовив им рисовую кашу, пироги или компот.Приметы погоды на 9 февраля:- Облака против ветра плывут - сильный снег пойдет.- Луна покраснела - к сильному ветру.- Ясный день, и солнце сильно греет - весна будет ранней и теплой.- Если в ночь на Иоанна Златоуста звезд не видно, то ожидается сильный снегопад.Фото: freepik.com