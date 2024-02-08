Как научные исследования помогают развивать сельское хозяйство и формируют продовольственную безопасность страны? Чем привлекательна отрасль для молодых учёных? Об этом и не только в

Как научные исследования помогают развивать сельское хозяйство и формируют продовольственную безопасность страны? Чем привлекательна отрасль для молодых учёных? Об этом и не только в преддверии Дня российской науки поговорили с директором “Верхневолжского федерального аграрного научного центра”, кандидатом биологических наук Иваном Щукиным. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!