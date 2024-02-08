Перелом руки и синяки: чем опасны, и как контролируются перевозки на каретах в Суздале? А теперь...

"Перелом руки и синяки": чем опасны, и как контролируются перевозки на каретах в Суздале?А теперь о том, как контролируются общественные перевозки...на каретах в Суздале.В период новогодних гуляний в тысячелетнем городе наш коллега из федеральных "Вестей" попал под колеса гужевой повозки. Накажут ли извозчиков, и есть ли на них управа? Подробнее - в репортаже.В центре Суздаля, сразу за Торговыми рядами, будто царская Россия: разноцветные сани, лошади разных пород, извозчики в боярских шубах из енота. Колоритные господа караулят туристов, чтобы прокатить их с ветерком по древнему городу. За услуги просят не монету, а бумажные 5 тысяч рублей или банковский перевод."- Вы как боярин, да?- Да, и по барски вожу.- А перстни у вас что значат?- Просто перстни, для антуража."В первых рядах этого стихийного каретного двора крепкий возница. Представляется непривычным для Суздаля именем - Роберт, и предлагает прогулку по городу - почти вдвое дешевле, чем у коллег. Соглашаемся.Андрей Романов, корреспондент:- Едем сейчас на этих санях, на лошади Бурая, прокатимся по Суздалю, посмотрим, как это. А будет какая-то экскурсия?- Да, да.Кучер усаживает нас в сани, и повозка со скрипом выруливает на главную улицу Суздаля.Андрей Романов, корреспондент:- Едем по центру Суздаля на санях. Нам проводят экскурсию: человек, вот, оборачивается, рассказывает, что, где находится.Роберт рассказывает о достопримечательностях жемчужины Золотого кольца России, то и дело поворачивается к пассажирам, и перестает следить за дорогой. То ли так сильно доверяет лошади, то ли чувствует себя хозяином в городе.Неожиданно Роберт интересуется: не репортеры ли изволят кататься на его повозке? С недавних пор у этого извозчика сложные отношения с прессой. Недавно его освободили из-под административного ареста. Кучер отсидел 5 суток в изоляторе за то, что сбил нашего коллегу - корреспондента "Вестей" Игоря Агеенко, а потом скрылся с места ДТП.Игорь Агеенко, корреспондент программы "Вести":- В руке у меня в этот момент был пульт. Я держу пульт, в эту руку я беру коптер, и, соответственно, не понимаю, почему я оказываюсь на земле. Меня что-то сносит с ног. Я встал, эта часть у меня была залита кровью, все пульсировало.Съёмочная группа работала в городе в январские праздники. Наши коллеги снимали репортаж о народных гуляниях. В этом году Суздаль был новогодней столицей России, и, несмотря на крепкие морозы, здесь побывали больше сотни тысяч туристов. Люди посещали храмы и музеи, пили медовуху и катались на повозках.Под лошадь, как и легендарный Остап Бендер, наш коллега попал в центре города, и не отделался легким испугом. Движение гужевых повозок у стен Суздальского Кремля 4-го января было запрещено "указом" городской администрации. Но камеры видеонаблюдения запечатлели, как в кучу смешались люди и кони. На этих кадрах на Игоря Агеенко несутся сразу две повозки. Одна объезжает. А та, что едет следом - сбивает с ног.Игорь Агеенко, корреспондент программы "Вести":- Больше всего болела рука. Когда приехала скорая, они мне сделали шину из проволоки и потом полиция мне дала подписать документы, я даже ручку не мог взять, я просто орал.Врачи диагностировали у репортера перелом в области кисти правой руки, гематому под глазом и несколько ушибов.После тесного общения с лошадью у журналиста сломались очки, и пришла в негодность дорогостоящая техника. Игорь Агеенко вспоминает, как после аварии извозчик коротко извинился, попросил не вызывать полицию, а через пару минут запрыгнул в сани и умчался. Но позже был задержан.Ирина Гавриченко, начальник ОИ и ОС УМВД России по Владимирской области:- В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях, к тому же по факту дтп в настоящее время проводится административное расследование.Кучер продолжает катать туристов. И, кажется, не считает аварию с участием лошади серьезным происшествием.Роберт Кошелев, извозчик:- Было темное время суток, я также стоял и вел экскурсию, и стоял человек, можно сказать, посередине перекрестка.- Каким местом вы его сбили? Вот этим?- Честно, я даже сам не видел, каким.- То есть вы отвёрнуты были в этот момент?- Ну, да.- А так можно ездить отвернутым?- Ну, всю жизнь так ездим, и рассказываем экскурсию.Роберт спокоен. Ему не привыкать к проблемам с законом. Судя по данным из открытых источников, извозчик ранее был условно осуждён за приобретение и хранение наркотиков, а потом получил уже реальный срок за разбой.Регулярно нарушал и административное законодательство. Его судили, в том числе, за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Удивительно, но коллеги кучера - едва ли не хором защищают его."- Мне лошадь 2 челюсти сломала.- И вы решили: сломала, и сломала.- Да, я люблю лошадей."Большинство извозчиков берут лошадей в аренду. Вот и Роберт Кошелев работает не на себя, а на жительницу Суздаля - Марию Анохину. Мы разыскали эту даму и поинтересовались, почему после ДТП она не расторгла договор аренды с лихим кучером.Мария Анохина, владелица лошади:- Вы не видите ничего плохого в том, что он продолжает этой лошадью управлять?- Ну, он умеет ей управлять.- Если бы умел, то, наверное, не сбил бы человека.- Там все, понимаете, обошлось легким испугом, человек не первый раз за рулем, он знает, как это делается, и всякие такого рода случаи происходят и на транспорте тоже.Странно, но для многих участников этой истории, перелом руки и синяки - это что-то вроде лёгкого испуга. Оно и понятно, ведь происшествия с лошадьми для Суздаля в последнее время - дело привычное. Без малого два года назад замначальника местного отдела полиции протаранил на автомобиле карету с пассажирами.А вот ещё один случай: туристы вдвоем уселись на лошадь, животное встало на дыбы. Женщина выпала из седла, и оказалась в больнице с переломами. Но даже несмотря на эти происшествия, заинтересованным личностям не хочется, чтобы компетентные органы проверяли их сомнительный бизнес, и уж тем более, согнали с мест, насиженных годами.Андрей Романов, корреспондент:- Самое известное место в Суздале, где можно арендовать повозку - улица за торговыми рядами. Вот так она выглядит в будние дни. Извозчики скучают, телеги стоят на месте, а лошади откровенно дремлют и просыпаются, только когда к ним кто- то подходит.Но обстановка всех устраивает. Кучеры знают - наступят выходные, в Суздаль снова хлынут туристы, и терпение будет вознаграждено. А пока коллективный спектакль для прессы."- Прокатили вот и вас, молодой человек, прокатили... Остальные все с нулями стоят.- Так вы ничего не заработали?- Нет."Проверить их заработок практически невозможно. Большинство извозчиков оформлены, как самозанятые. Но чеки выдают только после настойчивой просьбы пассажира.Игорь Семеновский, юрист:- В темную, без всякого контроля кассовой техники чеков, без регистрации, просто эксплуатировать, с одной стороны, - животных, с другой - доверчивых граждан. Или граждан, которые хотят разнообразить свой досуг. Но, в итоге, от этого страдают и животные, и государство.Мы вызвали на импровизированный каретный двор инспекторов ГИБДД. Они выписали ораве кучеров кипу протоколов, но те совсем не расстроились.Олег Потапов, извозчик:"- Вы неправильно въехали, и что будете теперь - выезжать?- Буду выезжать.- Сейчас?- Нет, попозже- Меня уже оштрафовали, я же должен что-то компенсировать."Такой протокол для извозчика - сущий пустяк. Поговаривают, что время массовых народных гуляний только с одной повозки за день можно выручить до 100 тысяч. Сейчас все причастные к этому бизнесу находятся в томительном ожидании.Летом жемчужина Золотого кольца России будет праздновать тысячелетний юбилей. Ожидается, что город посетят сотни тысяч туристов. Пока возницы готовятся пришивать дополнительные карманы для денег, новый мэр Суздаля Алиса Бирюкова намерена к торжествам навести порядок в этой сфере, и сделать прогулки не только колоритными, но и безопасными.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Мы сейчас думаем о смене места стоянки, общаемся с самим сообществом, общаемся с горожанами. Эта тема назрела и, скорее всего, мы это действительно сделаем. Сейчас определяем эту точку в городе таким образом, чтобы она с, одной стороны, - была безопасна, а с другой, - была в зоне достижения для гостей, для туристов.Власти Суздаля сейчас обдумывают возможность взять конную сферу под контроль на законодательном уровне. Неплохо будет, если управлять конным бизнесом станет единый оператор, с которым извозчики смогут заключить договор. Тогда можно будет продавать билеты в кассе, а каретам и саням получится присвоить идентификационные номера. Это позволит окончательно вывести серый бизнес из тени. Пока же повозки продолжают бесконтрольно колесить по всему городу.Также по улицам Суздаля мчит и повозка под управлением Роберта Кошелева. Он уже будто забыл о случившемся ДТП. Снова на коне, и продолжает делать деньги на туристах.Андрей Романов, Мария Буката, Илья Хлудов, Алексей Зернов. Вести - "Дежурная часть".