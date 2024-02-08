Почему дольщикам Дуброва Парк 1 во Владимире пришлось судиться с застройщиком? Дольщики печально...

Почему дольщикам "Дуброва Парк 1" во Владимире пришлось судиться с застройщиком?Дольщики печально известного жилкомплекса "Дуброва Парк 1", смогут въехать в свои квартиры не позднее 2026-ого года. На встрече в областной прокуратуре сегодня представили дорожную карту по завершению работ. Подробности у Никиты Тарбеева.Ольга Шульгина за пять лет так ни разу и не была в своей квартире на двенадцатом этаже. Договор долевого участия она подписала в 2018-ом. Тогда это здание на Верхней Дуброве было еще шестнадцатиэтажным. С тех пор стараниями застройщика Игоря Другова, оно стало на этаж выше, но от этого не ближе к завершению...Ольга Шульгина, дольщик:- Когда я первый раз увидела этого человека, я сразу поняла, что он нам врёт. Честно, мы думали, квартир нам уже не видать, и если бы мы не объединились и не стали действовать, я не знаю...Теперь, после признания компании "ИнтерСтрой Плюс" банкротом, достраивать ЖК будут областные власти.В феврале Законодательное собрание должно одобрить выделение средств, после проведения экспертизы проверки состояния здания, будет разработан проект. Начаться работы должны в 2025-ом году - завершиться в 26-ом. Не так быстро, как хотелось бы дольщикам, но зато уже наверняка- подытожил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Во-первых, можете успокоиться - вы уже попали в государственное управление. И вам не надо теперь бегать за Друговым, следить за уголовным делом. Все лица, которые отвечают за это, перед вами находятся. Мне кажется, стоит успокоиться и немножко подождать, потому что мы всё постараемся ускорить...Всего в многоэтажке 372 дольщика, и это лишь одно из трёх недостроенных Друговым зданий. То есть - только начало пути.Татьяна Кудимова, дольщик:-Лучше бы, конечно, нас передали в 22-ом году в фонд и достроили. Это вот моё мнение.-То есть, получается, вы время потеряли?-Да. Мы потеряли время вместе с Друговым. Еще три года.Сам Игорь Другов сейчас под подпиской о невыезде - предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уже зная, что закончить строительство не сможет, он продолжал заключать договоры долевого участия. В общей сложности на счета его фирм поступило почти полтора миллиарда рублей.Евгений Уколов, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:- В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество Другова на общую сумму свыше 134-х миллионов рублей. В настоящий момент окончание уголовного дела находится на завершающей стадии, планируется предъявить Другову обвинение уже в окончательной редакции.То есть уже скоро это дело должно дойти до суда. В нём, по подсчётам следователей, уже больше трёхсот томов.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".