Владимирскую область накрыл нашумевший циклон “Ольга”. Метель началась вечером 7 февраля и продолжалась до самой ночи. Последствия снегопада испытали на себе водители. Видимость на

Владимирскую область накрыл нашумевший циклон “Ольга”. Метель началась вечером 7 февраля и продолжалась до самой ночи. Последствия снегопада испытали на себе водители. Видимость на дорогах заметно ухудшилась. Как сообщили в ГИБДД, во Владимире с 12 часов ночи и до 11:30 дня случилось 17 аварий с материальным ущербом. Цифры по области обещали предоставить к вечеру. Дорожная