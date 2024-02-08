Председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова награждена медалью ордена «За...

Председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2024 № 108 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" Председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает http://publication.pravo.gov.ruНапомним, Ирина Валентиновна Тулякова Награждалась Почетной грамотой Счетной палаты Российской Федерации,Благодарностью Председателя Счетной палаты Российской Федерации,Почетной грамотой и Благодарностью Ассоциации контрольно-счётных органов России,Почетной грамотой администрации Владимирской области,Почетными грамотами Законодательного Собрания Владимирской области,Почетной грамотой Коллегии Счетной палатой Владимирской области,Знаком экспертно-консультативного совета при Председателе Счётной палаты Российской Федерации «За заслуги в экспертной работе» 2 степени,медалью Ассоциации контрольно-счётных органов России «За укрепление финансового контроля России»,медалью Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского I степени,медалью «За заслуги перед Владимирской областью».Фото: ГТРК Владимир