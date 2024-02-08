Присмотритесь, может, это ваш будущий друг?: во Владимирской области собачка Яся ищет дом А...

"Присмотритесь, может, это ваш будущий друг?": во Владимирской области собачка Яся ищет домА сейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". О тех, кому очень не хватает заботливой и любящей семьи.Сегодня наша героиня - молодая и энергичная собачка Яся. По словам волонтеров приюта "Ковчег-33", в ней всегда столько уверенности и позитива, что с лихвой хватит на всех.Дружелюбная, ласковая и озорная Яся с нетерпением ждет встречи с новым хозяином. Присмотритесь, может, это ваш будущий друг?Контакты для связи с волонтером: +7-910-182-43-30