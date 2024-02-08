Прямой эфир: на Радио «России — Владимир» расскажут, применяется ли конфискация транспортных...

Прямой эфир: на Радио «России — Владимир» расскажут, применяется ли конфискация транспортных средств у нетрезвых водителей?Преступления в сфере безопасности дорожного движения, ответственность за совершение таких преступлений.Применяется ли конфискация транспортных средств у нетрезвых водителей?Об этом в прямом эфире программы «Ваше право» Ларисы Павловой на Радио «России-Владимир» 9 февраля в 7 часов 20 минут расскажет начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Владимирской области - Александр Пестов.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.