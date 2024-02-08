Теперь 47-летний мужчина предстанет перед судом. Эта история произошла еще в марте прошлого года. По версии следствия, после окончания рабочего дня охранник магазина, угрожая ножом, заставил

Теперь 47-летний мужчина предстанет перед судом. Эта история произошла еще в марте прошлого года. По версии следствия, после окончания рабочего дня охранник магазина, угрожая ножом, заставил администратора заведения, которая уже собиралась ехать домой на своём автомобиле, отдать ему выручку – 127 тысяч рублей. После чего принудил женщину отвезти его домой. Однако до места назначения они