Несмотря на традиционно «низкий сезон» на рынке сбережений, в январе этого года впервые за несколько лет была зафиксирована высокая сберегательная активность населения.

Несмотря на традиционно «низкий сезон» на рынке сбережений, в январе этого года впервые за несколько лет была зафиксирована высокая сберегательная активность населения. По итогам первого месяца объем розничных рублевых сбережений вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей. Такова статистика ВТБ.Пиковая доходность по рублевым вкладам и накопительным счетам продолжала стимулировать спрос на сберегательные продукты даже в традиционный «тихий» месяц на рынке пассивов. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забрать часть денег из банков, то в 2024 году тенденция поменялась на прямо противоположную. По итогам января объем рублевых сбережений физлиц в банке вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей (вклады, накопительные и текущие счета). В основном оформлялись срочные депозиты.«Начало этого года на рынке сбережений выдалось нетипичным: несмотря на праздники, клиенты предпочли сохранить свои накопления, а не направить их на текущие расходы и отпуска. Придерживаться сберегательной тактики даже в период длинных выходных россиян стимулировали выросшие ставки, которые, с большой долей вероятности, уже достигли своего «пика». На этом фоне стремление клиентов зафиксировать повышенную доходность, которую крупнейшие игроки предлагают как по «длинным», так и по «коротким» инструментам, достаточно разумно», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Ранее была зафиксирована тенденция по «удлинению» сроков пассивов розничными клиентами. Если в начале прошлого года почти 60% рублевых вкладов были размещены на срок шесть месяцев, то к его концу их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%. По оценкам экспертов, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты будет сохраняться. Его будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов, расширение горизонтов планирования, а также ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.