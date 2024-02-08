Речь о переименовании новоиспеченной улицы зашла на топонимической комиссии.

Рпенский проезд во Владимире переименуют в Рпенскую магистраль. Речь о переименовании новоиспеченной дорги зашла на топонимической комиссии.По словам Дмитрия Жученко, члена комиссии и секретаря общественной палаты города, статус «проезда» не соответствует реалиям, так как протяженность трасы составляет более двух километров. Было три варианта, как назвать трассу – Рпенская улица, Рпенская магистраль и Рпенское шоссе. Первый вариант никто не поддержал, а магистраль незначительно опередила по голосам шоссе.Алексей Арексин, сотрудник госархива Владимирской области, отметил, что «проезд» – название из проектной документации. По его мнению, это место всё же стоит назвать шоссе, так как магистраль, в общем понимании – прямая и широкая дорога, а Рпенский проезд «изгибается как лук».Также зашла речь о том, как назвать мост на пока ещё проезде, но это отложили до следующего заседания. Есть вариант – мост Александра Невского. В администрации района эту идея уже поддержали, но вариант пока под вопросом, так как в городе числится улица имени полководца. Ещё одно возражение – это то, что во Владимире и так много объектов, относящихся к фигуре Невского.