Руководитель межрегионального театрального фестиваля Павел Сыров рассказал о детском фестивале...

Руководитель межрегионального театрального фестиваля Павел Сыров рассказал о детском фестивале "Шоколад"Дети - детям. Главный девиз театрального фестиваля "Шоколад".В этом году было подано 111 заявок, в том числе из дальних и новых регионов страны.За какие важные организационные вопросы отвечают сами дети? И когда пройдет фестиваль в этом году?В студии Вестей - Павел Сыров, руководитель межрегионального театрального фестиваля