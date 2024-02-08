Руководитель межрегионального театрального фестиваля Павел Сыров рассказал о детском фестивале...
Руководитель межрегионального театрального фестиваля Павел Сыров рассказал о детском фестивале "Шоколад"
Дети - детям. Главный девиз театрального фестиваля "Шоколад".
В этом году было подано 111 заявок, в том числе из дальних и новых регионов страны.
За какие важные организационные вопросы отвечают сами дети? И когда пройдет фестиваль в этом году?
В студии Вестей - Павел Сыров, руководитель межрегионального театрального фестиваля