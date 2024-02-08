Сергей Волков возглавит Федерацию по спортивной борьбе во Владимирской области По информации из...

Сергей Волков возглавит Федерацию по спортивной борьбе во Владимирской областиПо информации из официального телеграмм-канала губернатора Владимирской области Александра Авдеева, 8 февраля 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной борьбы в регионе.Конференция проходила в главном корпусе ВлГУ, на ней присутствовал президент Федерации спортивной борьбы России – Михаил Мамиашвили.«Владимирская школа борьбы – одна из сильнейших в стране, а в области прекрасные тренеры во главе с Надиром Магомедовым...» - отметил губернатор.Сегодня стало известно, что Федерацию борьбы в регионе возглавит Сергей Волков – заместитель Александра Авдеева.Планируется проведение ряда крупных соревнований, а также строительство областного центра спортивной борьбы на Суздальском проспекте, 8 во Владимире.«Регион развивает материальную базу спортшкол, чтобы талантливые дети тренировались в конкурентных условиях. Сформирована система материального стимулирования спортсменов и тренеров за высокие результаты на соревнованиях. Стараемся наращивать объёмы поощрения. Также идём по пути создания регионального центра подготовки спортивного резерва по спортивной борьбе. Такой центр создаст совершенно новые условия для спортсменов и поднимет планку развития борьбы в регионе», – отметил Александр Авдеев.В рамках встречи Александр Авдеев и Михаил Мамиашвили договорились взаимодействовать в развитии и поляризации спортивной борьбы, реализации общественно значимых проектов, направленных на повышение роли физкультуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации и пр.Важно:В четырёх спортивных школах и трёх спортшколах олимпийского резерва открыты отделения по спортивной борьбе. В них трудится почти полсотни преподавателей, отмечает пресс-служба Правительства Владимирской области, в том числе заслуженные тренеры России, тренеры с высшей квалификационной категорией, судьи соревнований всероссийского уровня. Основное место подготовки спортсменов высшего уровня – спортивный корпус имени Дмитрия Тимофеева Владимирского госуниверситета. Спортивную славу Владимирской области составляют борцы Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Степан Стародубцев, Роман Иванов, Мартин Алексанов, Иван Константинов и Александру Пастушенко.Напомним, в прошлом году 16 владимирских борцов входили в состав сборной России и защищали честь России на международной арене.Фото, видео: телеграмм-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева