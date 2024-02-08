День Российской науки в музее-заповеднике чтят особо, но всегда подходят по-деловому, чтобы исследования не лежали на полках слободской библиотеки или в архиве, а имели практический результат.

День Российской науки в музее-заповеднике чтят особо, но всегда подходят по-деловому, чтобы исследования не лежали на полках слободской библиотеки или в архиве, а имели практический результат. Появился он и в процессе проводимых «Зубовских чтений» по теме царской штанбы ( так в XVI веке называли типографию или печатню) на Государевом дворе Ивана Грозного. И ученый совет музея единогласно постановил: быть в «Слободе... » новой экспозиции. А грядущий День науки решили отметить выездным заседанием.Поэтому на днях большая группа специалистов музея-заповедника совершила рабочую поездку к московским коллегам. В этом появилась насущная необходимость: нынешний год отмечен одной важной для музея датой: 460 лет назад, а именно, 10 марта 1564 года в России вышла первая печатная книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым в Москве на Государевом печатном дворе. Поскольку к данной теме история «Александровской слободы» имеет непосредственное отношение, столь солидную дату музейщики решили отметить значимыми проектами: выставкой «Печатный мастер Андроник Невежа» и новой экспозицией под рабочим названием «Царская печатня». Поэтому для более глубокого, детального погружения в тему очень интересно было ознакомиться с опытом коллег. Но не копировать их работу, а сделать свой проект.Музей Печатного двора (находится В Москве в здании РГГУ на Никольской) удивил тем, что он размещен именно в тех палатах, где, собственно, двор Ивана Федорова и находился. Изначально выстроенный из дерева, в XVII веке он переехал в возведенные здесь же каменные «хоромы». По этим аутентичным помещениям (именно здесь когда-то делали матрицы для букв, отливали формы, смешивали краску, стояли кассы для шрифтов и сами печатные станки) водил сотрудников «Слободы... », знающий, увлеченный и позитивно-эмоциональный коллега из РГГУ.Второй «объект» профессионального интереса, куда отправились музейщики, был павильон «Слово» (бывший «Украина») на ВДНХ. И это совершенно иное представление темы, которое оказалось максимально интерактивным. Масштабная экспозиция полностью посвящена истории славянской письменности, в залах наглядно представлено ее зарождение и многовековой путь развития. Здесь и граффити, и берестяные грамоты, и скриптории, и первые печатные станы, и дворы – все, вплоть до современности. Образно показывается и развитие языка как средства общения, включая целую россыпь диалектов, очень интересно раскрыта тема фольклора. Есть даже Дом времени – особая зона, «продвигающая» идею позитивных эмоций от общения с книгой. Но что очень важно – здесь все можно трогать, что-то мастерить и изобретать!«Мы напитывались идеями, чтобы создать свою собственную, интересную и глубокую историю о развитии печатного дела на Руси. Экспозиция должна будет транслировать главное: начиная с Ивана Грозного вплоть да Петра I в стране действовал только один печатный двор – Государев, где бы он не находился. В 1570-е годы он располагался на Государевом дворе Александровской слободы. Поэтому наша задача показать такую уникальную историю достоверно, интересно и нескучно - рассказала М.К.Рыбакова, исполняющая обязанности директора музея-заповедника «Александровская слобода».Кстати, если вспомнить о сохранившихся печатных палатах в РГГУ, что на Никольской, то они в двух шагах от Московского Кремля. И поэтому возникают сомнения: была ли слободская печатня «провинциальной», как называли ее долгие годы? Эта возникшая гипотеза в скором времени обретет научно аргументированное доказательство.