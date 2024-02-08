Смотрите Вести 8 февраля в 21:05: более четырехсот домов в регионе ждет капитальный ремонт в...

Смотрите "Вести" 8 февраля в 21:05: более четырехсот домов в регионе ждет капитальный ремонт в этом годуИспытание Пересвета- Областной центр - экспериментальная площадка для нового троллейбуса. Почему за ними будущее?Капитальный брифинг- Более четырехсот домов в регионе ждет капитальный ремонт в этом году...А еще лифты и придомовые территории. Брифинг руководителя областного фонда капремонта.С того света- Врачи четвертой горбольницы спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт. Теперь задача - поставить его на ноги.