Смотрите Вести в 14:30: врачи спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт
Другого и не...
Смотрите "Вести" в 14:30: врачи спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт
Другого и не ждали
-Дольщикам печально известного "Дуброва-Парка" рассказали, когда они получат ключи от квартир.
С того света
- Врачи четвертой горбольницы спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт. Теперь задача - поставить его на ноги.
Плановый ремонт
-Более четырехсот домов региона ждет капитальный ремонт в этом году...А еще лифты, придомовые территории. Брифинг руководителя фонда капремонта.