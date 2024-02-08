Смотрите Вести в 14:30: врачи спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт Другого и не...

Смотрите "Вести" в 14:30: врачи спасли пациента, который перенес тяжелейший инсультДругого и не ждали-Дольщикам печально известного "Дуброва-Парка" рассказали, когда они получат ключи от квартир.С того света- Врачи четвертой горбольницы спасли пациента, который перенес тяжелейший инсульт. Теперь задача - поставить его на ноги.Плановый ремонт-Более четырехсот домов региона ждет капитальный ремонт в этом году...А еще лифты, придомовые территории. Брифинг руководителя фонда капремонта.