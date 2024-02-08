Столица поддержала грантами 142 исследования.

Столица поддержала грантами 142 исследования.За последние два года город выделил 142 гранта на проведение исследований столичных медиков. Более 20 проектов уже продемонстрировали эффективность в клинических условиях, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал о некоторых разработках медиков. Так, в Центре нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 запустили дистанционный мониторинг состояния пациентов, перенесших трансплантацию почки. Нефрологи контролируют здоровье тысячи человек.В Спинальном центре ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова впервые в России разработали уникальную методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Благодаря ей врачи провели около 850 успешных операций.Специалисты поликлиники №220 и Российский геронтологический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова создали систему RUSS-AGE. Она оценивает биологический возраст и скорость старения организма."В 2024 году продолжится работа по 117 проектам", – отметил мэр.Программа поддержки разработок столичных медиков стартовала в 2022 году. Ежегодно город выделяет на эти цели миллиард рублей.Ранее на базе городской клинической больницы №67 имени Ворохобова в пилотном режиме уникальная "аптека-робот". Система контролирует процессы получения, учета и хранения лекарств. В случае успеха проекта его распространят на другие столичные стационары.