Специалисты компании Газпром подключили котельную в Александрове к сети газоснабжения Голубое...

Специалисты компании "Газпром" подключили котельную в Александрове к сети газоснабженияГолубое топливо - в каждое домовладение области. Специалисты компании "Газпром газораспределение Владимир" подключили котельную в Александрове к сети газоснабжения.В дом семьи Глазуновых пришел долгожданный уют и тепло семейных посиделок. Воду для чаепития супруги теперь кипятят не в электрическом чайнике, а на газовой плите.В морозы приходилось топить печь, таскать дрова или включать электрообогреватель. Было и накладно, и неудобно.Юлия Глазунова:- Благодаря программе догазификации мы, наконец - то, подключили газ, и очень этому рады. Есть возможность теперь отапливать дом газом. Никаких замен баллонов.Программа догазификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков домовладений.Стать ее участником легко: достаточно подать заявление, приложить к нему копию паспорта, документы на дом и земельный участок, указать СНИЛС, ИНН.А на обустройство газовых сетей в периметре участка жители получают субсидию из областного бюджета - от 40 до 100 тысяч рублей.Юрий Пахомовский, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз:- Во Владимирской области потенциал догазификации тех домовладений, которые находятся в догазифицированных населенных пунктах - более 28 тысяч. Сегодня мы подготовили и обеспечили технической возможностью более 18 тысяч таких домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Мы ведем масштабную программу догазификации регионов Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин дал старт единой программе, поддержал ее.Газ пустили и в новую котельную на улице Королева в Александрове. Для этого был построен газопровод длиной более 1 км. Котельная обеспечит теплом и горячей водой 12 многоквартирных домов, школу и киноконцертный зал.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- Помимо инвестиционного бюджетного кредита на строительство новых модульных котельных, направляются еще и средства программы энергосбережения Владимирской области . Это средства бюджета Владимирской области. Мы будем продолжать все эти мероприятия.Тепло теперь и в Спасо-Преображенской церкви. Семейный храм, так называют его прихожане. Вместо дровяной печи - современная система.Отец Павел, настоятель Спасо-Преображенского Храма:- Печами топились, конечно, возникала проблема задымления. Как большой праздник, - люди приходят, а тут ветер. И, конечно, проблематично. Слава богу, сейчас тепло, хорошо.Подключения к газу новых объектов стало возможным благодаря реализации в регионе Программы развития газоснабжения и газификации.Всего по пятилетней программе во Владимирской области запланировано построить более тысячи километров межпоселковых газопроводов. В общей сложности, по итогам газовой "пятилетки", на новый уровень комфорта перейдут жители более трехсот населенных пунктов области.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".