Региональные оперативники выявили и пресекли деятельность 25-летнего уроженца одной из центральноазиатских республик. Мужчина являлся сторонником террористической организации и

Региональные оперативники выявили и пресекли деятельность 25-летнего уроженца одной из центральноазиатских республик. Мужчина являлся сторонником террористической организации и переводил деньги на их счет, сообщили в ФСБ. Установлено, что осужденный связался в интернете с членом международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», который принимает участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики. Во время общения фигурант решил