Свой человек: как стать наставником для воспитанников детского дома во Владимирской области? В...

"Свой человек": как стать наставником для воспитанников детского дома во Владимирской области?В регионе реализуется всероссийский проект "Наставничество". Люди любого пола и самых разных возрастов, даже не имея особых навыков и опыта, могут стать старшими друзьями для воспитанников детских домов. Как много это для них значит? - узнала Вера Куликова."- Кто мы с тобой как ты считаешь?-Родные!-Мы родные, лучшие друзья! Мы друг друга поддерживаем!"А ведь еще год назад о существовании друг друга Ольга и Милена даже не знали. Теперь - не представляют, как жили раньше порознь. Встретиться им помог всероссийский благотворительный проект "Наставничество". Его участники - волонтеры - помогают адаптироваться ко взрослой жизни воспитанникам детских домов. Милена - одна из них. Ольга говорит, еще неизвестно, кто кому больше помогает!Ольга Панова, участница проекта "Наставничество":- Сейчас зима. У меня детки болели. Я уже так расстроилась из-за того, что я не могу с Миленой видеться. Мне прямо грустно. И Милена так: "Ну ты что! Что! Все нормально! Все окей!" И мне так хорошо стало, когда ты мне написала!У Ольги пять месяцев назад родился третий ребенок. И пока многодетной маме очень тяжело. Общаться приходится только в мессенджерах, по телефону. И редкие короткие встречи для обеих - как праздник. Поделиться новостями, идеями, просто обняться. Милена еще на первой встрече почувствовала, что Ольга - её человек.Милена, участница благотворительного проекта "Наставничество":- Встреча была в мой день рождения - 27 декабря. Наша первая встреча. Встреча была неожиданной такой. Я не ожидала на свой день рождения познакомиться с человеком, который мне станет родным.Это проект вовсе не про деньги. Он про эмоции и душевное тепло, которое люди передают друг другу. Бывшим детдомовцам его не хватает. Как не хватает порой взрослого друга, с которым можно поделиться проблемами, секретами, и услышать от него правильные слова поддержки.Анастасия Городецкая, куратор проекта Наставничество (Владимирская область):- В детском доме условия достаточно стрессовые, и много тоже боли, которую ребята пережили , им точно нужна эмоциональная поддержка, какой-то близкий человек с кем они могли бы пообщаться, поговорить, поделиться с ним о своих секретах, о своих переживаниях, с кем посмеяться, чтобы это был какой-то человек их личным другом. Не всеобщим , а только их!Милена учится в колледже, получает стипендию, пособие, даже подрабатывает. Наставница гордится: у ее подопечной золотые руки. Девушка вяжет, плетёт корзинки, хорошо готовит. Увлекается боксом и футболом. Свое будущее Милена мечтает связать именно со спортом. А в нем тоже важна поддержка.Во Владимирской области в благотворительном проекте "Наставничество" уже созданы 8 пар наставников и подопечных. Еще 20 воспитанников детских домов в поиске старших друзей. Стать им может любой взрослый, который готовый делиться своей добротой.сайт: nastavnichestvo.orgВера Куликова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".