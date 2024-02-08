Erid: 4CQwVszH9pWvojvzD1E У Полярного круга: «МегаФон» первым среди сотовых операторов обеспечил...

Erid: 4CQwVszH9pWvojvzD1EУ Полярного круга: «МегаФон» первым среди сотовых операторов обеспечил связью крупнейшую трассу федерального значения.«МегаФон» первым среди сотовых операторов обеспечил голосовой связью и интернетом трассу федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе «Надым — Салехард».Автодорога длиною в 344 километра — единственная транспортная артерия, связывающая Ямал и его региональную столицу с большой землей.Трасса "Надым — Салехард" проходит через субарктический и умеренный климатические пояса, где в зимние месяцы температура может опускаться до 50 градусов мороза. В столь экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности, когда в случае аварии счет идет на часы.Теперь голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты МегаФона запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках.Надежность антенно-мачтовых конструкций обеспечивает специальный фундамент, который закладывают при размещении инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты.«Всесезонная дорога, связывающая запад и восток ЯНАО, была открыта еще в 2020 году, однако мобильная сеть здесь до сих пор отсутствовала. Доступность связи и интернета на трассе федерального значения трудно переоценить, так как это не только создает удобство и комфорт передвижения, но и позволяет вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях. Теперь автомобилисты и пассажиры могут совершать звонки, пользоваться навигатором и смотреть видео без ограничений», — отмечает технический директор "МегаФона" Алексей Титов.Разработка проекта трассы "Надым — Салехард" велась с 2005 года, а строительные работы начались в 2011 году. На 344 километрах автодороги сооружено 53 моста и 46 оленьих перегона. Для реализации проекта на болотистой местности потребовалось свыше миллиона самосвалов грунта, было уложено четыре миллиона квадратных метров щебня.МегаФон– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»