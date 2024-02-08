УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена деятельность иностранца, финансирующего...

УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена деятельность иностранца, финансирующего террористов в Сирии.Напомним, УФСБ России по Владимирской области была выявлена и пресечена деятельность гражданина одной из центральноазиатских республик, сторонника международной террористической организации (МТО, деятельность на территории РФ запрещена), причастного к финансированию терроризма.Выяснилось, что обвиняемый установил Интернет-контакт с членом указанного МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирии. И в процессе общения мужчина финансово поддерживал террористов, переводил личных денежные средства.«В целях пресечения противоправной деятельности данный гражданин был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в апреле 2023 года в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся...» - рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Приговором 2-го Западного окружного военного суда в феврале 2024 года фигурант признан виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием двух лет и шести месяцев в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.Фото: freepik.com