Жительница Владимира, которая поскользнулась возле одного из городских торговых центров, упала и получила закрытый перелом, добилась компенсации морального вреда.

Жительница Владимира, которая поскользнулась возле одного из городских торговых центров, упала и получила закрытый перелом, добилась компенсации морального вреда. Об этом рассказала егиональной прокуратуры.Первоначально Ленинский районный суд взыскал с предпринимателя, который выполнял уборку снега по договору с владельцем ТЦ, 300 тыс. рублей, однако прокуратура не согласилась с таким решением. В ведомстве отметили, что ответить должен именно руководитель торговой точки, и подали апелляцию.«Владимирский областной суд, согласившись с доводами прокурора, отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новое решение, взыскав с владельца торгового центра компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.