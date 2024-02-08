Работы по обновлению 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов планируется провести на Горьковской магистрали в 2024 году.

Работы по обновлению 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов планируется провести на Горьковской магистрали в 2024 году.Так, капитальный ремонт пройдёт на ст. Гусь-Хрустальный и Боголюбово. Это позволит туристам комфортно перемещаться по маршруту «Золотое кольцо России». Также во Владимирской области обустроят помещение на ст. Камешково и пассажирские платформы во Владимире и Мильцево.Отремонтируют здания на ст. Петряевка, Решетиха и Балахна, а также пассажирские платформы на ст. Линда, Шеманиха и Каменище в Нижегородской области.«Мы продолжаем строительство нового здания на ст. Чад в Удмуртии. Там уже завершился этап возведения объекта и установки кровли. Сейчас выполняются внутренние работы по монтажу инженерных и технических коммуникаций. Планируем также в 2024 году завершить ремонт здания вокзала в городе Киров, который празднует свое 650-летие», – подчеркнул начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.В Республике Татарстан будут проводиться ремонтные работы перрона вокзала Казань, здания ст. Албаба, пешеходного моста в Зеленом Доле и о.п. Обсерватория, пассажирских платформ на ст. Камаево и Каратун, а также облагораживание территорий ст. Буа и Кукмор. На ст. Помары в Республике Марий-Эл благоустроят помещения и перроны. Отметим, что пройдет ремонт кровли здания железнодорожного вокзала Чебоксары.Железнодорожники проведут ремонт пешеходного моста на ст. Лянгасово и здания ст. Зуевка, а также благоустроят кассовый павильон ст. Заструг в Кировской области. Отметим, что мероприятия по реконструкции пассажирских платформ пройдут на ст. Зилай и Кекоран в Удмурсткой Республике.Напомним, на железной дороге планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 135 стрелочных переводов.