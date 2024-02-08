Короткое замыкание произошло в коридоре первого этажа в ковровской школе № 21. Там 4 февраля в 07:19 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали спасатели РОССОЮЗСПАСа.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2024-v-koridore-kovrovskoj-shkoly-proizoshlo-korotkoe-zamykanie.html" target="_blank">В коридоре ковровской школы произошло короткое замыкание</a> - Короткое замыкание произошло в коридоре первого этажа в ковровской школе № 21. Там 4 февраля в 07:19 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали спасатели РОССОЮЗСПАСа.
[url=https://33live.ru/novosti/08-02-2024-v-koridore-kovrovskoj-shkoly-proizoshlo-korotkoe-zamykanie.html]В коридоре ковровской школы произошло короткое замыкание[/url] - Короткое замыкание произошло в коридоре первого этажа в ковровской школе № 21. Там 4 февраля в 07:19 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали спасатели РОССОЮЗСПАСа.