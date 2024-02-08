Короткое замыкание произошло в коридоре первого этажа в ковровской школе № 21. Там 4 февраля в 07:19 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали спасатели РОССОЮЗСПАСа.

Короткое замыкание произошло в коридоре первого этажа в ковровской школе № 21. Там 4 февраля в 07:19 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали спасатели РОССОЮЗСПАСа. Возгорание удалось предотвратить. В такую рань в школе был только один человек. Он и встретил пожарных. Замыкание в школах происходит в последнее время нередко. Ранее во Владимире оно стало