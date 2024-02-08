Танк Т-55 АМ появится в Лакинске у Вечного огня на проспекте Ленина. Машину привезут из Приморского края. На установку планируют потратить 756 666 рублей, говорится на сайте госзакупок.

Танк Т-55 АМ появится в Лакинске у Вечного огня на проспекте Ленина. Машину привезут из Приморского края. На установку планируют потратить 756 666 рублей, говорится на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет привести танк в техническое состояние, «исключающее возможность ее использования по прямому назначению, но сохраняющего внешний вид для дальнейшего использования в качестве памятника». Все это нужно