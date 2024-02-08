В Муроме сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека с наркотиками у локомотивного...

В Муроме сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека с наркотиками у локомотивного депо.Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.При проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Муроме, полицейские задержали 27-летнего молодого человека, который вблизи локомотивного депо станции Муром забирал из тайника «закладку» для себя.Молодой человек был доставлен в помещение дежурной части.«В ходе личного досмотра в его личных вещах обнаружены и изъяты два свертка, обмотанные изолентой синего цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «соль» общей массой 0,91 грамм, что является крупным размером...» - сообщили в пресс-службе Управления.Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...»).В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.Фото: https://пфоут.мвд.рф/novosti