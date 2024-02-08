В музее Александровская слобода появится новая экспозиция, посвященная печатному делу В...

В музее "Александровская слобода" появится новая экспозиция, посвященная печатному делуВ музее-заповеднике "Александровская слобода" появится новая экспозиция, рассказывающая об истории развития печатного дела.Ее создание приурочено к 460-летию со дня выхода первой печатной книги "Апостол", изданной в Москве на государевом печатном дворе.С момента его возникновения в 16 веке, и вплоть до правления Петра первого - это был единственный печатный двор во всей стране. Но когда он сгорел - дело решили продолжить в любимой резиденции Ивана Грозного, которая в то время выполняла функции столицы.Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника "Александровская слобода":- Таким образом, в Александровской слободе была не какая-то другая печатная, провинциальная, или "вне столицы", а это был все тот же Государев печатный двор. Надеюсь, уже ко дню славянской письменности мы порадуем наших посетителей новой экспозицией, где будет много всего интересного, занимательного. Мы даже думаем о том, что, возможно, появится некая рябиновая аллея.