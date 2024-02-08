В 2023 году Отделение Соцфонда РФ по региону удовлетворило 9 413 заявлений о расходовании маткапитала.

В распоряжение родителей было перечислено 3,56 миллиардов рублей. В 2023 году Отделение Соцфонда РФ по Владимирскому региону удовлетворило 9 413 заявлений о расходовании маткапитала.Для покупки жилья или улучшения условий жители области потратили 3,18 миллиардов рублей, всего на такие цели деньги получили 5 357 семей. Родителям 2 408 детей был направлен 301 миллион рублей на получение ежемесячных пособий на ребёнка до трёх лет. Далее по популярности – образование, на него 1 727 детей получили 111 миллионов рублей.Ранее АиФ Владимир о индексации материнского капитала в 2024 году.