В 2024 г. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Владимирская область получит 99,9 млн рублей на закупку новой пожарной техники. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году сообщили в

В 2024 г. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Владимирская область получит 99,9 млн рублей на закупку новой пожарной техники. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году сообщили в правительстве области. На эти деньги приобретут 2 грузовых автомобиля ГАЗ 33086, 6 пожарных автоцистерн и 3 бульдозера. Евгений Малышев, министр лесного хозяйства В нашем