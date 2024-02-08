В ближайшую субботу, 10 февраля, в парке «Дружба» Владимира состоится «Лыжня России».

В ближайшую субботу, 10 февраля, в парке «Дружба» Владимира состоится «Лыжня России». Об этом рассказала городской администрации.В текущем году мероприятие посвящено 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. По традиции стартуют несколько забегов на 1, 5 и 10 километров.Кроме того, в парке пройдёт концертная развлекательная программа, развернётся полевая кухня.Регистрация участников «Лыжни России» продлится до 10 февраля, но организаторы советуют владимирцам не затягивать: всем желающим может просто не хватить номеров.