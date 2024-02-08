Правоохранители добились обеспечения жителя Судогды, страдающего редким генетическим заболеванием, дорогостоящим лекарственным препаратом.

Правоохранители добились обеспечения жителя Судогды, страдающего редким генетическим заболеванием, дорогостоящим лекарственным препаратом. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Мужчине каждый год требуется 3 инъекции препарата, при этом одна доза стоит больше 5 млн рублей. Инвалид неоднократно обращался в органы здравоохранения, но необходимое лекарство ему не давали. Тогда прокурор обратился в суд, который обязал региональный Минздрав устранить нарушения.«Решение суда исполнено: для заявителя закуплено необходимое лекарство, первая инъекция проведена», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.