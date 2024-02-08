В Суздальском районе не очищались крыши детских садов и школ от снежных масс. Об этом сегодня (8...

В Суздальском районе не очищались крыши детских садов и школ от снежных масс.Об этом сегодня (8 февраля) проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Дело в том, что была проведена проверка исполнения муниципальных правил благоустройства.Установлено, что не организована очистка крыш и козырьков над входами в здания от снежных масс, не проводилась противогололедная обработка территорий и пр.Указанные нарушения обнаружены в МБДОУ «Детский сад №24 Теремок», МБДОУ «Детский сад №23 с. Гавриловское», МБОУ «Гавриловская СОШ», МБОУ «Сокольская СОШ», МБОУ «Боголюбовская СОШ», МБДОУ «Детский сад пос. Сокол», МБДОУ «Детский сад №2 пос. Боголюбово» и пр.По результатам проверки прокурором руководителям общеобразовательных школ и детских садов были внесены представления.«В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» (нарушение муниципальных правил благоустройства). После вмешательства - образовательными учреждениями приняты меры, направленные на устранение нарушений...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что проверки будут продолжены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области