Снег на крышах детских садов и школ в Суздальском районе по каким-то причинам не чистят. А еще ничего не делают с гололедом – территория не посыпана песком или реагентами. Нарушения нашли в

Снег на крышах детских садов и школ в Суздальском районе по каким-то причинам не чистят. А еще ничего не делают с гололедом – территория не посыпана песком или реагентами. Нарушения нашли в десятке учреждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Выяснилось, что снег и гололед не чистят в детсадах №24 «Теремок», №23 (село Гавриловское), №2 в Боголюбово,