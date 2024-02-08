Всего 28 регионов из 89 подали заявку на проведение электронного голосования на выборах президента России в марте 2024. Среди них есть и Владимирская область, а это значит, владимирцы смогут

Всего 28 регионов из 89 подали заявку на проведение электронного голосования на выборах президента России в марте 2024. Среди них есть и Владимирская область, а это значит, владимирцы смогут поставить галочку дистанционно. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. На данный момент (информация на 7 февраля) 21 039 жителей 33-го региона подали заявления на