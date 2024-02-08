Житель Владимира пытался ограбить одно из кафе Ленинского района в конце января. Мужчина разбил стекло и пробрался внутрь, однако сработала сигнализация. Охранники вызвали полицию,

Житель Владимира пытался ограбить одно из кафе Ленинского района в конце января. Мужчина разбил стекло и пробрался внутрь, однако сработала сигнализация. Охранники вызвали полицию, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Вором оказался 24-летний парень, ранее судимый. Он угрожал ножом охранникам, и все ради 260 тысяч рублей из вскрытой кассы. Молодого человека задержали. Оказалось, воришка причастен