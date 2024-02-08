Об этом рассказали в Министерстве физкультуры и спорта Владимирской области.

Владимирские гимнасты взяли золото на соревнованиях центрально-федерального округа. Об этом рассказали в Министерстве физкультуры и спорта Владимирской области.Турнир проходил в спортшколе Олимпийского резерва имени Толкачёва. В неё поучаствовали более 150 спортсменов из 25 регионов ЦФО. И мужская, и женская команда Владимирской области стали победителями.«Теперь спортсменов ждет квалификация в личном многоборье (24 лучших) и отдельных видах (8 сильнейших)» – отметили в Министерстве.