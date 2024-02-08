Решать проблемы нужно совместно с народом. Так считает депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин. Сегодня он провел встречу с активистами российского движения

Решать проблемы нужно совместно с народом. Так считает депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин. Сегодня он провел встречу с активистами российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Алексей Говырин уверен, прямое общение с молодежью поможет решить многие проблемы. На встречу с Алексеем Говыриным пришли активисты “Движения Первых” – учащиеся владимирских школ и колледжей.