Владимирский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда женщине, поскользнувшейся у...

Владимирский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда женщине, поскользнувшейся у торгового центра.Ленинским районным судом Владимира было рассмотрено исковое заявление местной жительницы о компенсации морального вреда. Выяснилось, что она получила травму при падении около входа в торговый центр.В судебном заседании было установлено, что, находясь возле автоматических ворот у входа в ТЦ «Крейсер», женщина поскользнулась и упала. Врачи зафиксировали закрытый перелом.«В принятом по делу решении суд снизил сумму компенсации морального вреда, изначально заявленную истцом, до 300 тыс рублей, взыскав ее с предпринимателя, осуществляющего уборку снега по договору с юридическим лицом - владельцем торговой точки. Прокуратура города Владимира, ознакомившись с указанным решением, не согласилась с позицией суда, полагая, что ответственным за эксплуатацию здания и прилегающей территории является именно владелец торгового центра...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Доказательств того, что организация выполнила все требования нормативных актов, направленных на предупреждение травматизма граждан, суду не были представлены.Кроме того, прокуратурой города отмечено, что снижение заявленного потерпевшей размера компенсации морального вреда не мотивировано.Владимирский областной суд, согласившись с доводами прокурора, отменил решение суда первой инстанции.В итоге компенсацию морального вреда (уже 400 000 рублей) взыскали с владельца торгового центра.Фото: freepik.com