Спортивно-оздоровительный комплекс станет единственным в области, где можно будет круглогодично заниматься теннисом и пляжными видами спорта, сообщили в правительстве области. В

Спортивно-оздоровительный комплекс станет единственным в области, где можно будет круглогодично заниматься теннисом и пляжными видами спорта, сообщили в правительстве области. В спорткомплексе будут располагаться четыре теннисных корта и три “пляжных площадки”, которые можно будет трансформировать в футбольное поле и в поле для пляжного футбола. Также в здании будет бассейн, спортзал, зона отдыха и раздевалки. Объект