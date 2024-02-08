Об этом сообщил Евгений Малышев, Министр лесного хозяйства.

Во Владимире на закупку лесопожарной техники власти потратят 99,9 млн рублей. Об этом сообщил Евгений Малышев, Министр лесного хозяйства.В сравнении с прошлым годом, эта сумма в 2,5 раза больше. Деньги власти выделили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».«Благодаря этому отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2023 году составило 106,6%», – рассказывает глава Министерства.Планируется закупка двух ГАЗов 33086, шести пожарных автоцистерн и трёх бульдозеров. В прошлом году были куплены трактора, лесопатрульные комплексы, беспилотники, плуги, кусторезы и те же автоцистерны.